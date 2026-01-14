Gabriel Urzúa enfrenta en vivo los rumores de amor con su bailarina en Fiebre de Baile: “Disfruto mucho de estar con ella…”

Gabriel Urzúa no solo está dando que hablar por sus pasos en Fiebre de Baile, sino también por lo que estaría pasando fuera de la pista.

El actor se ha convertido en uno de los nombres más comentados del programa, no solo por su buen desempeño, sino porque los rumores de un supuesto romance con su bailarina, Geraldine Muñoz, comenzaron a circular con fuerza.

Hace algunos meses se confirmó el quiebre definitivo entre Urzúa y la actriz María Gracia Omegna, situación que desató automáticamente las especulaciones sobre una posible nueva ilusión amorosa.

La pregunta incómoda en pantalla

La teleserie tomó otro giro en el último capítulo del programa, cuando Vasco Moulian decidió ir directo al hueso y preguntó en vivo si entre Gabriel y Geraldine había algo más que coreografías y ensayos.

Lejos de esquivar el tema, Urzúa respondió sin rodeos: "Yo lo que puedo decir, que lo que hay de cierto, es que le tengo mucho cariño".

Pero no se quedó ahí. El actor quiso dejar aún más clara su postura y profundizó: "La quiero mucho y he descubierto en ella a una amiga increíble, una persona que admiro y que respeto".



Para rematar y, según él, cerrar definitivamente el capítulo, lanzó una frase que buscó sepultar cualquier doble lectura: "Disfruto mucho de estar con ella y aprender con ella... Su humor y todo, es una excelente compañera, pero definitivamente no hay nada más".

Desde el otro lado de la pista, Geraldine Muñoz también salió a enfrentar los rumores que la persiguen desde el inicio del programa y no se guardó nada: "Encontré un amigo bacán, no pensé que iba a formar una amistad con Gabo y claro, esas noticias están desde que empezó la primera semana de ensayos, entonces no, no es real".

PURANOTICIA