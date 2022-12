"Fue un touch and go": Titi García-Huidobro aclaró que con Julián Elfenbein "no tuvimos una relación formal"

Titi García-Huidobro entregó detalles de su supuesto romance con Julián Elfenbein en «Sígueme y te sigo» de TV+.

Esto, luego de los dichos del periodista Hugo Valencia, quien aseguró que "anduvieron”.

“Antes de partir sus carreras y ser populares ellos fueron compañeros en Chilefilms donde habían clases de actuación y ahí habría nacido el amor”, contó el ex «Bienvenidos» en «Zona de Estrellas» de Zona Latina.

“No pololearon, ellos anduvieron. Ella lo invitaba a su casa, a la piscina”, agregó el periodista.

Y sobre esto, la actriz partió contando que “efectivamente, con Julián estuvimos juntos en un curso de actuación que se hacía en esos años en Chilefilms, éramos compañeros”.

Luego desclasificó cómo surgió el amor con el conductor. “Con Julián nos hicimos muy amigos, fue antes que comenzara a trabajar en La Red, debió ser en el 95”.

“Él conoció mi casa, es muy querido por mi madre, estuvo muchas veces en mi hogar, y yo hartas veces estuve en la casa de él”, agregó.

La también locutora radial aclaró que “no tuvimos una relación formal, eso quiero explicar, y con Julián lo hemos hablado hartas veces”.

“Tuvimos una onda súper buena, nos llevamos muy bien, fue un touch and go, una relación más o menos cercana, pero no hubo una formalización, éramos más amigos que pareja (…) tengo que decir que solo fueron besos, pero nada más que eso”, complementó.

Para cerrar, la comunicadora contó que "después del curso, cada uno tomó su camino (…) ahora somos muy amigos”, sentenció.

(Imagen: Instagram de Titi García-Huidobro)

