"Fue injusto para Tita": Diana Bolocco arremete contra el guion de Stefan Kramer en el regreso de Vértigo

El esperado regreso de Vértigo a las pantallas de Canal 13 no estuvo exento de polémica. Durante el estreno del emblemático estelar, ahora conducido por Martín Cárcamo y Tita Ureta, el humorista Stefan Kramer volvió a la televisión con una imitación de Diana Bolocco, cuya rutina generó un intenso debate por las bromas dirigidas a la nueva coanimadora del espacio.

Durante su caracterización, el imitador recurrió a frases como "¿Qué hace esta we… acá?" y "Martín, no puedo creer que hayas venido con tu nieta", en alusión a la juventud de Ureta y al histórico vínculo de Bolocco con el programa.

FIRME DEFENSA A TITA URETA

Las reacciones no tardaron en llegar y la propia Diana Bolocco manifestó su desacuerdo con el tono de la rutina. En conversación con la creadora de contenido Belén Antonia, la conductora de Fiebre de canto valoró el talento del comediante, aunque cuestionó el libreto utilizado durante el estreno.

"¿Quieres que te diga la verdad? Kramer es un talento, siempre me imita muy bien y es muy gracioso como me imita, pero no me gustó el guion la verdad", confesó la animadora.

Bolocco explicó que el libreto no representaba su personalidad ni sus valores y consideró que las bromas hacia la nueva conductora del estelar fueron desmedidas, especialmente por tratarse de su debut en el espacio.

"Primero porque no me refleja a mí como persona y creo que fue injusto para Tita. Tita estaba debutando, estaba haciendo un súper rol y recibir tanta burla, me pareció excesivo", aseguró.

Pese a sus cuestionamientos al guion, la figura de Chilevisión aprovechó la instancia para expresar su respaldo a Tita Ureta y destacar su desempeño durante el estreno.

"No vi el capítulo completo, pero de lo que vi sentí que ella estaba tranquila, fluyendo. Se veía preciosa, radiante. La Tita es muy carismática, así que estoy segura de que va a hacer un buen papel", sostuvo.

ÉXITO DE SINTONÍA

La controversia también se trasladó a las redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre quienes respaldaron las críticas de Bolocco y calificaron la rutina de "incómoda", y quienes defendieron las bromas como parte del humor televisivo.

Más allá de las críticas, el regreso de Vértigo consiguió buenos resultados de audiencia. En su franja horaria, entre las 22:40 y las 01:44 horas, Canal 13 lideró el horario prime, con un promedio de 500.924 espectadores por minuto. La jornada también tuvo como protagonista al cantante Leo Rey, quien se coronó como el gran ganador de la noche.

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