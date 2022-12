Francisca García-Huidobro y su alejamiento de la actuación: “Hoy día quiero ganar más y trabajar menos. Ya no me seduce la idea de ser súper famosa”

La noche de este jueves, Canal 13 estrenará un nuevo capítulo de la segunda temporada de su estelar “Socios de la Parrilla”, donde asistirán como invitadas las actrices Ingrid Cruz y Francisca García-Huidobro, quienes mantendrán una distendida conversación junto a Jorge Zabaleta, Francisco Saavedra y Pedro Ruminot.

En esta línea, García-Huidobro recorrerá la última telenovela en la que participó junto a Zabaleta “Corazón Pirata”, la que fue transmitida por Canal 13 durante el primer semestre del año 2001.

Bajo este contexto, durante la sección “Seamos Claro”, la actual jurado de “Yo Soy” aseguró que aunque le ofrecieran un rol principal, no volvería a las teleseries. “Aunque me llamara Quena Rencoret (directora del área dramática de Mega) no lo haría”, expresó la ex animadora de “Primer Plano”.

“No, y menos un protagónico que entras a las ocho de la mañana y sales a las 10 de la noche. Hoy día quiero ganar más y trabajar menos. Ya no me seduce la idea de ser súper famosa”, confesará la actriz en el episodio estreno del estelar de Canal 13.

