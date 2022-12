Francisca García-Huidobro sobre paternidad que comparte junto a Julio César Rodríguez: “Yo soy la ‘suertuda’ del grupo”

La noche de este sábado, Chilevisión estrenará un especial capítulo de la octava temporada de su estelar “La Divina Comida”, donde participarán los ex integrantes de “Aquí se Baila” Rodrigo Díaz, Karen Connolly, Neilas Katinas y Francisca García-Huidobro.

Esta última, abordó la maternidad que comparte junto a Julio César Rodríguez, cuando Connolly recordaba detalles de su exmarido, a quien conoció en Australia y se separó en Viena.

“El juez dice ‘mira, usted tiene acá todo de los dos hijos, se van con la madre, tiene el derecho a tanto dinero para cada hijo’, y yo dije ‘no quiero nada allí porque yo me puedo mantener sola con mis hijos’. El juez dijo ‘en mi vida me ha dicho una mujer eso’”, desclasificó la “maestra” dentro de la conversación.

“Básicamente, los hombres abortan permanentemente cuando se van, cuando no paga la pensión alimenticia, o hay algunos que ponen plata, pero no ven a los cabros chicos, nunca”, lanzó la actual jurado de “Yo Soy”, añadiendo que “eso es un aborto, digo, para mi gusto, capaz que es muy fuerte la palabra, me da lata decir que yo soy privilegiada (…) porque el papá de mi hijo paga pensión alimenticia, lo cuida emocionalmente, psicológicamente, presencialmente”.

“Yo soy la ‘suertuda’ del grupo, pero no, perdóname, eso es lo que hay que hacer, y eso no convierte a Julio César en un hue*** al que hay que hacerle un altar”, aclaró la “Dama de Hierro”, quien agregó para concluir que “cuando uno entiende que el fruto de esto son dos niños y que lo que nos importe nos convoca aquí, son esos niños y requieren comer, vestirse, tener una casa, pero, además, requieren de una figura paterna, no existe la madre que pueda suplir a un padre”.

