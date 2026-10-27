Fran Maira ya pagó la primera cuota de los $60 millones de acuerdo reparatorio por atropello a motociclista

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aprobó este martes el acuerdo reparatorio alcanzado entre Francisca “Fran” Maira y la familia de Mayerson Zapata, en el marco de la causa originada por el accidente de tránsito en Lo Barnechea en que estuvo involucrada la cantante y que dejó al motociclista con lesiones.

El acuerdo establece el pago de $60 millones, monto que será entregado en tres cuotas. De ellas, la exchica reality ya concretó el pago de la primera, correspondiente a $20 millones.

Tras la resolución adoptada durante la audiencia, el abogado defensor de la cantante, Gabriel Silva-Riesco, valoró la aprobación del acuerdo y explicó los pasos que deberá seguir la causa.

"Estamos conformes con la decisión del tribunal, se trata de una salida que nuestro ordenamiento contempla precisamente para este tipo de hechos, y que permite resolver el conflicto mediante la reparación, sin necesidad de llegar a juicio", dijo.

"Francisca ya pagó la primera cuota, de $20 millones, lo que confirma la seriedad con que ha cumplido cada una de las obligaciones que este proceso le ha impuesto desde el primer día", añadió.

También anunció que el tribunal fijó audiencia para el 16 de diciembre próximo con el fin de verificar el cumplimiento íntegro del acuerdo, "y en esa oportunidad solicitaremos el sobreseimiento definitivo, con lo que la causa quedará cerrada en forma definitiva. Ese ha sido nuestro objetivo desde el comienzo, y hoy estamos muy cerca de alcanzarlo".

El proceso judicial se originó a raíz del accidente de tránsito ocurrido en febrero de este año en la comuna de Lo Barnechea, en el que resultó lesionado Mayerson Zapata. Luego de las conversaciones entre las partes, se alcanzó el acuerdo reparatorio por $60 millones que fue presentado ante la justicia y cuya aprobación se concretó durante la audiencia de este martes.

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