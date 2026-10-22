Fran Maira podrá participar en reality en Perú tras lograr acuerdo con víctima de accidente

Francisca Maira quedó habilitada para viajar a Perú y participar en un reality, luego de que la justicia autorizara el alzamiento de su arraigo nacional.

La resolución se conoce en medio de la causa que enfrenta por el accidente de tránsito ocurrido en febrero en Lo Barnechea, en el que un motociclista resultó gravemente herido tras colisionar con el automóvil que conducía la chica reality.

Durante una audiencia, la defensa de la también cantante informó que llegó a un acuerdo reparatorio con la familia de Mayerson Zapata, quien debió permanecer varias semanas hospitalizado producto de las lesiones sufridas en el choque.

La abogada de la familia de la víctima, Bárbara Saavedra, confirmó el entendimiento. Sin embargo, la jueza fijó una nueva audiencia para el martes 27 de octubre, instancia en la que deberá formalizarse y ratificarse la compensación económica acordada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el monto de la indemnización.

Saavedra explicó que el acuerdo no pudo concretarse formalmente el miércoles, debido a que la audiencia estaba convocada para tratar otra materia. Según indicó, el fiscal de turno solicitó que la ratificación se realizara en una instancia posterior.

La causa se originó luego de que los familiares de Zapata se querellaran contra Maira por cuasidelito de lesiones graves gravísimas, atribuyéndole conducta negligente e imprudente que habría infringido las normas del tránsito y dejado al motociclista en riesgo vital.

Ahora, la ratificación judicial del acuerdo reparatorio será clave para definir el futuro del procedimiento. Si la justicia lo aprueba, la causa podría avanzar hacia su término.

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