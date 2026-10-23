Fran Maira deberá pagar $60 millones a motociclista que atropelló en Lo Barnechea

Un pago de $60 millones deberá realizar Fran Maira a Mayerson Zapata, el motociclista que atropelló en febrero pasado, como parte del acuerdo reparatorio alcanzado con la familia del joven por las lesiones que sufrió en el accidente.

Según publicó La Tercera, la suma será pagada en tres cuotas, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de este año. Los pagos se realizarán mediante vale vista, conforme a lo pactado entre las partes.

El acuerdo fue comunicado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, todavía debe ser ratificado judicialmente, trámite para el cual se fijó una nueva audiencia el próximo martes 27 de octubre.

La influencer participará de esa instancia por vía telemática, luego de obtener autorización para salir de Chile. La resolución le permitió viajar tras el pago de una fianza de $4 millones, con el objetivo de permanecer en Lima, Perú, desde el 24 de octubre hasta el 30 de diciembre, período en que grabará un reality.

La formalización del acuerdo reparatorio será un paso relevante en el desarrollo de la causa, iniciada tras el accidente y la querella presentada por la familia de Zapata contra Maira por el delito de cuasidelito de lesiones graves gravísimas.

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