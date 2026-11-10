Fran García-Huidobro arremete contra Rafael Araneda por criticado episodio con Tita Ureta en la Teletón: "Deja de mandar a la gente"

Francisca García-Huidobro salió en defensa de Tita Ureta y lanzó duras críticas contra Rafael Araneda por la forma en que reaccionó ante el entusiasmo de la conductora en el marco de la reciente emisión de la Teletón.

El episodio ocurrió la mañana del sábado, cuando Ureta participó por primera vez en la lectura de un cómputo de la cruzada solidaria. Al anunciar que la recaudación alcanzaba los $7.825.743.820, manifestó efusivamente su alegría.

No obstante, Rafael Araneda la interrumpió para advertir que todavía no era momento de celebrar, considerando que recién comenzaba la jornada sabatina y que aún había poco movimiento en los puntos de donación para la campaña solidaria.

La intervención del animador generó comentarios en redes sociales y también fue abordada en el programa «Plan Perfecto», de Chilevisión. Allí, García-Huidobro cuestionó que Araneda corrigiera públicamente a una conductora que estaba viviendo su primera experiencia de este tipo en la Teletón.

"No puede ser posible que Rafael Araneda haga callar o corrija a Tita Ureta cuando da un monto", reclamó, antes de dirigirse directamente al animador: "¿Por qué tratas mal a una niña de 30 años que acaba de entrar a un canal grande, a animar un estelar, porque en su juventud está celebrando un cómputo?".

La denominada "Dama de Hierro" también cuestionó que Araneda asumiera una posición de autoridad sobre sus compañeros durante la transmisión y le pidió dejar espacio para que otros rostros puedan desarrollar sus experiencias profesionales.

"Deja de ser tan paternalista, Rafael, somos todos adultos aquí (...) Deja que los demás también brillen, porque Tita Ureta no es competencia tuya", sentenció.

Su descargo terminó con otra dura advertencia al también conductor del Festival de Viña del Mar: "¡Deja de mandar a la gente! ¡Manda en tu casa, si es que alguien te pesca! Pero en la Teletón tú no mandas".

(Imagen mejorada con IA)

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