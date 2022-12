Frabicio Vasconcellos se refirió a la filtración de sus fotografías completamente desnudo: “Trataron de hundirme”

La noche de este lunes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibió como invitado al bailarín brasileño Frabicio Vasconcellos.

En la distendida conversación, el ex integrante del grupo de música axé “Porto Seguro” se refirió a la filtración de sus fotografías completamente desnudo, y cómo esto le afectó en su carrera televisiva.

Cabe recordar que, las imágenes se filtraron en la época de mayor éxito del bailarín en nuestro país, sesión fotográfica que habría realizado cuando tenía tan solo 18 años, las que eran para una revista gay brasileña. “Ahí salían futbolistas, artistas, gente conocida, y para mí que me consideraran para esa revista era muy bueno, y allá somos más desinhibidos para estas cosas”, relató Vasconcellos.

Además, Frabicio recordó que cuando junto a su novia de ese entonces, Vivi Rodrigues, fueron expulsados de “Porto Seguro” por lo que fundaron en conjunto una nueva agrupación, bajo el nombre “Porto Bahía”, momento en el que se realizó la filtración.

“Entonces mis excompañeros fueron a Brasil, trajeron las fotos y se las mandaron a Víctor Gutiérrez para que las mostrara en Chilevisión. Tiraron la revista para tratar de hundirme totalmente”, reveló, añadiendo que “yo tenía un público infantil, pero tras las imágenes llegó gente grande”, lo que le habría traído finalmente consecuencias positivas.

“Me molestan hasta el día de hoy. Yo creo que gran parte de mi carrera fue porque estaba bien parado en las fotos”, complementó entre risas, al ser consultado si lo haría nuevamente, indicó que “soy cero pudoroso, pero no es algo que tengo en mente. No es lo mío ahora, nunca lo he pensado”.

PURANOTICIA