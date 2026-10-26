Foto editada del Presidente Kast desata ola de críticas a rutina de Yerko Puchento

Una nueva controversia protagoniza Yerko Puchento, luego de recibir múltiples críticas por un segmento de su rutina en el que utilizó una imagen modificada del Presidente José Antonio Kast en referencia a la muerte de un sacerdote en Ecuador.

El episodio ocurrió durante una presentación del personaje encarnado por el comediante Daniel Alcaíno en «El Club de la Comedia», de Chilevisión, donde exhibió una postal editada en la que reemplazó la imagen del religioso por la del jefe de Estado.

La fotografía aludía al caso de un sacerdote ecuatoriano que murió tras ser golpeado por una cruz de madera que cayó sobre él mientras celebraba una misa.

A partir de ese registro, Yerko lanzó una serie de comentarios en tono de humor político, incluyendo una referencia al precio de los combustibles y una crítica dirigida al mundo político. Posteriormente, expresó pesar por lo ocurrido con el religioso y realizó otra broma que también generó reacciones entre los presentes en el estudio.

Sin embargo, el contenido de la rutina provocó rechazo entre usuarios de redes sociales, quienes consideraron que la utilización de una tragedia para formular una sátira contra el Mandatario sobrepasaba los límites del humor.

Uno de los mensajes difundidos en la plataforma X calificó la intervención como una actuación de mal gusto y cuestionó que la muerte del sacerdote se utilizara para provocar risas mediante una comparación con el Presidente.

También se indicó que el Consejo Nacional de Televisión debería revisar lo ocurrido y evaluar eventuales sanciones para el canal y el responsable de la rutina.

Asimismo, en otra publicación en redes sociales, se señaló que es posible cuestionar a una autoridad política sin recurrir a ese tipo de recursos.

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