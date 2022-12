Flor de Rap reveló traumático episodio de su infancia: Su padre se quemó a lo bonzo frente a ella

La noche de este miércoles, TVN emitió un nuevo episodio de su estelar “Urbanos”, donde María Luisa Godoy visitó en su casa a la cantante Ángela Lucero Areyte, más conocida por su nombre artístico Flor de Rap.

En la íntima conversación, la rapera recordó un traumático episodio que marcó su infancia y su vida para siempre, una tragedia familiar que terminó con la vida de su padre. “Perder a mi papá, eso es lo más doloroso que he vivido”, comenzó recordando del accidente, el que ocurrió cuando ella tenía tan solo 12 años.

Según el propio relato de la cantante, su padre decidió quemarse a lo bonzo, en presencia de su familia. “Mi papá era como piola, pero en su intimidad, parece que era medio brígido. No con golpes y esas cosas, pero tenía un poco dañada su cabeza”, añadió.

De la lamentable jornada, Flor de Rap recordó que sus padres estaban distanciados en ese momento, y su progenitora no quería perdonarlo. “Ella no quería perdonarlo, pero él quería irse a dormir a la casa”, continuó su relato.

“Estábamos acostados, y eran como las 4 de la mañana. Sonó el teléfono, y mi hermano le dice: ‘No papá, deja de molestarnos, ándate a dormir’”, detalló, para luego agregar que “habrían pasado 5 minutos desde la última llamada, y dijo que miráramos por la ventana”.

“Mi mamá abrió las cortinas, y vimos una explosión. Él se quemó, se prendió con bencina. Creo que tomó bencina y se echó en todo el cuerpo”, desclasificó.

“Tenía 98% de quemaduras en su cuerpo. Se daba vuelta. Era una película. Él gritaba en la calle y empezaron a llegar todos los vecinos. Un tío saltó de un segundo piso con una frazada, y le echaban tierra”, recordó sobre el trágico momento, el que reconoció que finalmente marcó el comienzo de su incursión en la música.

“Cuando eso sucedió es que yo conocí esto... la música, el desahogo, el componer. Eso es lo que me ha llevado a lo que soy... Esa bendición me entregó”, confesó, añadiendo que “mi primera canción, que fue como mi carta al cielo para mi padre... y me di cuenta que tenía habilidad para hacer rimas y de ahí que no paré”.

“Lo amo porque él fue la persona que estaba conmigo cuando era chica. Él era el que me daba amor, el que me enseñaba los valores de la vida, las cosas, a leer. Era un padre presente, era el único (...) Es mi ángel, yo estoy segura que él me ayuda a lograr todas mis metas”, concluyó la cantante.

PURANOTICIA