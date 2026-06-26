Filtran supuestos chats coquetos entre Adriana Barrientos y el senador Diego Ibáñez

Adriana Barrientos dio a conocer supuestos mensajes que habría recibido de parte del senador por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez, militante del Frente Amplio.

En el podcast «Ups», contó que el contacto se originó luego que la modelo le hablara preguntándole por una supuesta relación homosexual del legislador.

La respuesta de Ibáñez a Barrientos fue que "yo tengo pareja, soy hetero, dilo con seguridad", asegurándole además que incluso "tengo mi pinche".

Tras lo expresado por Barrientos, Hugo Valencia tomó su teléfono y leyó supuestos mensajes que datan del año 2024, donde el senador por la región de Valparaíso le habrá comentado: "Qué rico andar en ese Porsche, Adriana", dijo en referencia a una foto.

Luego, la panelista le habría señalado que "feliz te invito a la montaña", ante lo cual respondió que "ay, me da miedo, nunca lo he hecho, solo en modo trekking”.

La 'Leona' cerró la conversación diciendo que "no quiero toparme con él en persona porque sería un atentado hacia mi persona y hacia mi corazón".

PURANOTICIA