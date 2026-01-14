Fiebre de Baile se llena de escándalo: Faloon Larraguibel y Vasco Moulian protagonizan un nuevo cruce

En el último capítulo de Fiebre de Baile se vivió un nuevo momento de tensión entre Faloon Larraguibel y Vasco Moulian que volvió a encender la polémica en redes.

Todo partió después de que el jurado criticara la coreografía de Faloon con la pelota, la que Moulian calificó con comentarios que muchos consideraron fuera de lugar, llegando incluso a llamarla “poco señorita”.

Tras brillar en su presentación, Faloon no dejó pasar la oportunidad de responderle públicamente al jurado.

"Ayer me sentí muy pasada a llevar y no voy a aceptar faltas de respeto así (...) Me dolió", expresó Faloon.

Pero eso no fue todo. Cuando fue el turno de Rai, Vasco le puso un 4, lo que desató la furia del ex chico reality. Rai acusó al jurado de votar desde las emociones y no reconocer el esfuerzo, asegurando que Moulian tenía un patrón: siempre enfrentarse a las mujeres y nunca a los hombres del programa.

"Es imposible con un caballero así, que le gusta enfrentarse a las mujeres (...) Hace puros votos emocionales", señaló Rai.

Entre críticas y la pista de Fiebre de Baile dejó en claro que las coreografías no son lo único que da que hablar en el programa

