Felipe Bianchi relató escalofriante historia de secuestro del que fue víctima en Vietnam: “Me dio miedo”

La noche de este sábado, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de la octava temporada de su exitoso estelar “La Divina Comida”, donde uno de los invitados fue el periodista deportivo Felipe Bianchi, quien compartió una escalofriante historia cuando fue víctima de un secuestro en un viaje.

“Estaba en Saigón, Vietnam, de vacaciones con mi primera mujer, Consuelo Saavedra. Están estas bicicletas que te llevan, o sea, debes arrendar dos y cada quien se sube a una, y partimos de vuelta al hotel”, comenzó relatando el comentarista deportivo, añadiendo que “de un momento a otro, la bicicleta taxi se estaba yendo para otro lado y llegamos a unas calles súper oscuras”.

“El gallo me dice: ‘Me perdí, pero ahí viene un taxi’. Me subo, me encuentro con cuatro personas y quedo adentro del auto con cuatro vietnamitas, me dio miedo”, reveló en la historia, añadiendo que “me robaron el reloj, los anteojos, toda la plata que tenía en la billetera y se bajaron”.

“Me quedé arriba del taxi. En mi nerviosismo dije: ‘Este hue… debió estar coludido con el taxi. Para irme de aquí lo único que tengo es el taxi’. Entonces le comenté que iba a un hotel, me llevó y le pagué incluso”, explicó entre risas.

“Llego al hotel y digo: ‘No, no pasó nada (hace una mímica de caer al suelo)’. No me desmayé, pero las piernas…”, concluyó Bianchi entre risas.

