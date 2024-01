Felipe Avello rompe el silencio y se disculpa con Luis Pinto: “Con el afán de hacer reír me equivoqué”

A pocas horas de estrenado el documental “Giro Transversal: La historia de Luis Pinto”, donde el ex participante del extinto programas de Mega “Cara y Sello” lanzaba graves acusaciones contra el comediante nacional Felipe Avello, este rompió el silencio.

Lo anterior, ya que el ex modelo acusaba al ex panelista de “SQP” de tratos vejatorios en su contra. “Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo, y después me voy. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije: no me grabes las partes íntimas... se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran (...) Lo mostró en un show, yo le dije no muestres”, fueron parte de las palabras de Pinto, quien continuó asegurando que “no di consentimiento al video que se tiró y me mostró la parte íntima, yo ahí quedé pasmado... Me dejó mal, vi que no era una persona derecha”.

Ahora, fue el propio comediante quien alzó la voz para referirse a las acusaciones, quien a través de las historias de su cuenta personal de Instagram le pidió disculpas a Luis.

“Me enteré que él (Pinto) está en un delicado estado de salud, está enfermo y en el documental él también habla de la época en que trabajamos juntos”, comenzó relatando el “Pececillo”, quien continuó reconociendo que “él no está de acuerdo con un proceder que tuve yo en esos años. Hoy pude hablar con Luis Pinto (…) La verdad es que sí, yo creo que me equivoqué en mí actuar al no avisarle que íbamos a mostrar un video en el teatro en esos años”.

“Con el afán de hacer reír me equivoqué. Me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando solo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie”, añadió el triunfador del Festival Viña del Mar.

Sobre la acusación puntual en su contra, de mostrar un video donde exponía las partes íntimas del ex modelo, Avello aseguró que “en ese tiempo, y en especial con Luis, en esa ocasión, no estuve bien al no avisarle”.

