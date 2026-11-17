Inquietud ha generado la hospitalización de Mauricio Pinilla, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Universidad de Los Andes, luego de ingresar inicialmente a la urgencia de Clínica Las Condes durante la noche del viernes.

La situación del exfutbolista fue abordada en distintos programas de farándula, donde se entregaron versiones sobre su condición médica. Una de ellas fue planteada por Mario Velasco en «Alfombra Roja», donde aseguró que el exseleccionado nacional estaría en riesgo vital, citando antecedentes de fuentes cercanas al recinto asistencial.

Sin embargo, la periodista Cecilia Gutiérrez posteriormente tomó contacto con Gissella Gallardo, expareja de Pinilla y madre de sus hijos, quien descartó esa información, aunque confirmó que el exdelantero continúa en la UCI.

Por otra parte, en el programa «Plan Perfecto» de Chilevisión, la periodista Conty Ganem entregó nuevos antecedentes sobre su ingreso al centro médico y señaló que habría llegado alterado, por lo que habría recibido medicamentos.

En el mismo espacio, Francisca García-Huidobro advirtió que permanecer en una unidad de cuidados críticos implica una condición de gravedad, aunque no necesariamente significa estar en riesgo vital.

Cabe recordar que también surgieron versiones sobre una eventual mezcla de medicamentos con alcohol y la decisión del exfutbolista de internarse para recibir tratamiento psiquiátrico.

Hasta ahora, no se ha conocido un informe médico oficial que detalle su diagnóstico. La información confirmada por su entorno familiar es que Mauricio Pinilla continúa hospitalizado, pero no se encuentra en riesgo vital.

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