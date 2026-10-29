Fallece a los 86 años Patrick Stewart, actor reconocido por sus personajes en «X-Men» y «Star Trek»

Este jueves, se confirmó la muerte de Patrick Stewart, actor británico reconocido por sus personajes en películas como «X-Men» y «Star Trek».

Cercanos del artista confirmaron que falleció este miércoles a los 86 años en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos, mientras estaba al cuidado de su esposa Sunny.

Según un comunicado, Stewart padecía Alzheimer y demencia por cuerpos de Lewy.

"Siempre atesoraremos la paz y la reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible", dice el escrito.

Desde Marvel Studios, recordaron con cariño al actor, señalando que todos nosotros en Marvel Studios "estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart".

"Sir Patrick dio vida al Profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de fans, desde X-Men hasta Logan y Avengers: Doomsday", agregaron.

Finalmente, indicaron que "fue un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero. Nuestros corazones están con su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y los innumerables fans alrededor del mundo cuyas vidas tocó con su arte".

(Imagen: Getty Images)

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