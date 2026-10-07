Fallece a los 81 años Piero, cantautor ítalo-argentino reconocido por inmortalizar “Mi viejo”

El cantante de origen italiano, Piero, reconocido por éxitos como “Mi viejo” y “Soy pan, soy paz, soy más”, murió este miércoles a los 81 años.

Según informó el diario argentino La Nación, el músico se encontraba internado desde hacía algunos días en el Hospital Italiano de Buenos Aires y falleció durante la mañana de este 7 de octubre.

Piero Antonio Franco De Benedictis había nacido el 19 de abril de 1945 en Galípoli, en la región italiana de Apulia, y desarrolló gran parte de su trayectoria artística en Argentina, donde recibió la ciudadanía.

El intérprete alcanzó notoriedad especialmente durante las décadas de 1970 y 1980, con canciones que abordaron temáticas sociales y políticas.

Entre sus temas más conocidos se encuentran “Mi viejo”, una de sus composiciones más populares, y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, convertida en uno de los emblemas de la canción de contenido social en Argentina.

Su trayectoria también estuvo marcada por el exilio durante la última dictadura militar argentina. Tras regresar al país, continuó desarrollando su carrera musical y mantuvo parte de su repertorio ligado a la memoria y a las transformaciones políticas y sociales de Argentina.

(Imagen: Getty Images)

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