Fabricio Vasconcellos sobre su formalización por venta de terrenos irregulares: “Quedé con una imagen muy negativa”

La noche de este lunes, Canal 13 emitirá un episodio estreno de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibirá en el estudio al bailarín brasileño Fabricio Vasconcellos.

El ex integrante del grupo de baile axé “Porto Seguro”, mantuvo una distendida conversación junto a las panelistas del espacio Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Pepi Velasco, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, con quienes abordó un anterior escándalo en el que se vio involucrado.

Lo anterior, ya que Fabricio se referirá a la ocasión en que resultó formalizado por la venta de terrenos irregulares, situación que se dio cuando un amigo suyo lo llamó para invertir en un terreno, el que posteriormente subdividieron y vendieron. “Me quedó la cag*** porque no se podía subdividir. Yo nunca me había metido en temas de terrenos. Me demandaron y todo el show (…) fue un total de 370 millones de indemnizaciones que pagué. Hoy no hay ningún proceso, se deshizo el negocio”, comenzó señalando.

“Hicieron un festín completo, muy mal manejado por mí también (…) claramente me manchó, fue un antes y un después de eso, porque quedé con una imagen muy negativa”, agregó sobre el episodio que afectó a su reputación.

“Perdí plata, pero gané un infierno en mi vida. Fueron cuatro años duros para mí, para Mariela y todos mis seres queridos, que la gente ponga en duda todo lo que he construido durante 20 años, mi casa, mis negocios, mis gimnasios, oficinas”, añadió Vasconcellos en su relato.

“El baile me encanta y me fascina, pero yo soy una persona que se mueve en otro mundo, inmobiliario, construcción. Mi fuente de renta es de propiedades y negocios. Me va bien, soy un hue*** bueno para hacer negocios”, concluyó en la conversación, la que será emitida este lunes en horario prime, en un nuevo capítulo de “Juego Textual” transmitido por las pantallas de Canal 13.

