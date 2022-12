Fabricio Vasconcellos reveló millonario monto por “propuesta indecente”: “Hay cosas en las que uno no transa”

La noche de este lunes, Canal 13 emitirá un episodio estreno de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibirá en el estudio al bailarín brasileño Fabricio Vasconcellos.

El ex integrante del grupo de baile axé “Porto Seguro”, desclasificará lo que sentía al ser objeto de deseo de las mujeres en esos años, revelando que incluso le realizaron una propuesta indecente. “Entró al camarín donde me estaba tomando fotos y me dijo ‘quiero pasar una noche conmigo, te ofrezco 10 millones’. Así, cara de ra***”, revelará.

“Yo me sentía la ra***. En esa época yo era muy famoso, y todas querían tomarse fotos conmigo, tocarme, agarrarme. Nosotros teníamos que ir al supermercado con guardaespaldas”, añadió Vasconcellos en su relato.

Pese a esto, aseguró que decidió no aceptar aquella propuesta, debido a que “uno se puede hacer el canchero, pero hay cosas en las que uno no transa”.

PURANOTICIA