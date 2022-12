Ex “Morandé de Compañía” en picada contra sus excompañeros: “La hipocresía”

En una nueva edición del programa emitido a través de YouTube “Viernes Toll”, el que es emitido a través del canal “Facho Cola”, en el que participa el actor Claudio Reyes y el animador Ricardo Delgado, asistió como invitado el exintegrante del programa “Morandé con Compañía”, Óscar Sepúlveda.

Dentro de la conversación, el comediante recordó el término del extinto espacio de humor de Mega, el que llegó a su fin el año 2021, luego de una serie de modificaciones.

“Cuando trabajaba en Morandé, justo en la época en que se sentía esto de la revolución. Y Tengo hartos colegas que son activistas políticos”, comenzó recordando el intérprete sobre los ánimos después del 18 de octubre del 2019.

“Y ellos decían ‘este es el momento, hay que ponerle un alto al empresario, la desigualdad’. Yo les decía ‘hueón, por favor, paren, porque esta es nuestra fuente de trabajo, se van a pitear este programa’. ‘No, hueón, fascista, tú cómo piensas eso’. Yo digo, ‘hueón esto es una empresa, el Kike no viene aquí como jardín infantil… Él está invirtiendo, tiene que haber una vuelta de sus ingresos’”, añadió.

Según su relato, no habría tenido resultados positivos al querer hablar con sus compañeros, quienes le indicaban “‘tú eres de derecha, pinochetista, ¡asesino!’. Yo les decía ‘hueón qué les pasa, se van a pitear este negocio, hueón’. ‘No, vamos la revuelta, vamos…’. Y se lo pitearon, y ahora todos los hueones cesantes”.

Para finalizar, Óscar lanzó una dura crítica contra sus ex compañeros del espacio, asegurando que ahora “¿Y qué es lo que dicen? ‘Oye que era bueno Morandé, ah’. Ahora lo reconocen los hueones, pero pa’ callado, porque no son capaces de decirlo. Eso es lo que a mí me da rabia, la hipocresía de estos hueones”.

