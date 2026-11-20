La excandidata presidencial Evelyn Matthei, se convirtió en la nueva ganadora del estelar de Canal 13 “Vértigo”, al imponerse a la cubana Betsy Camino.

Además de la exalcaldesa de Providencia y la cubana, en el programa también participaron la comunicadora Paulina Nin, el actor Claudio Castellón y el comediante Oscarito.

Otro de los momentos hilarantes de la noche fue la presentación del comediante Stefan Kramer, quien se personificó como la exministra, riéndose junto ella de sus polémicas, sus críticas al Gobierno de José Antonio Kast y hasta entonaron junto a un piano la canción “La alemana bajo la lluvia”.

El primero en abandonar el espacio de entretención de Canal 13 fue el comediante Oscarito, luego lo siguió una eliminación doble donde se despidieron Claudio Castellón y Paulina Nin, y luego fue el turno de “La Hora de la Verdad”, donde Matthei y Camino se sinceraron junto a los animadores del programa.

Finalmente, como si fuera poco a parte de triunfar y convertirse en la flamante ganadora de este jueves 19 de noviembre, Matthei también se llevó 1 millón de pesos como la participante más popular del capítulo.

PURANOTICIA