"Estaba a punto de desmayarme": Ignacia Michelson rompe el silencio tras su abrupta salida de Miss Universo Chile

La transmisión de Miss Universo Chile por las pantallas de Mega dejó una de las escenas más comentadas del certamen. Luego de anunciarse el top 20 de las semifinalistas, instancia en la que la representante de Santiago no logró clasificar para viajar al concurso internacional en Puerto Rico, Ignacia Michelson abandonó sorpresivamente el escenario en plena transmisión en vivo.

El episodio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios calificaron su salida como una supuesta "pataleta". Sin embargo, tras varios días de silencio, la modelo y DJ utilizó sus plataformas digitales para desmentir esas críticas y explicar el complejo momento personal y físico que atravesaba.

Michelson aseguró que su salida del escenario no respondió a un berrinche, sino al agotamiento físico que acumuló durante el certamen, sumado al delicado estado de salud de su padre.

"Yo estuve súper mal porque mi papá estuvo súper mal, ustedes lo saben. Falté a dos ensayos esta semana porque uno tiene que apañar al papá", detalló sobre la situación que enfrentó durante los días previos al concurso.

A ese escenario se sumó un importante desgaste físico durante la jornada de la final.

"Me fui antes del escenario, es cierto. Fue mi cumpleaños el día anterior, no había comido nada y yo como muy poquito. Solo me tomé una sopa, me estaban sangrando los pies, ya no daba más, estaba a punto de desmayarme", reconoció.

La exchica reality también aclaró que su salida fue informada previamente a la producción del programa conducido por Julio César Rodríguez.

"Le dije al director antes: 'Estoy a punto de desmayarme'. Me dijo: 'Si te sientes mal, ándate'. Yo dije: 'Bueno, ya cumplí' y me fui", explicó.

Además de referirse a su estado de salud, Michelson cuestionó el formato del concurso y una de las preguntas que le realizó el animador durante la transmisión.

"Sentí que la pregunta que me hizo Julio César fue siempre tratándome de dar a entender que soy esa Ignacia del pasado, como fiestera. Es cierto, lo soy, pero como todas, solo que yo no lo escondo", afirmó.

La influencer aseguró que su participación en Miss Universo Chile buscaba representar una imagen distinta a la tradicional dentro de este tipo de competencias.

"Era la anti Miss y quería hacer eso porque siento que estamos rompiendo estereotipos. Hay que ser fiel a nuestra esencia, porque fingir ser perfectas no existe. El Miss es demasiado protocolar para alguien como yo. Yo no soy eso, no quiero ser una niña perfecta ni estar en modo Miss", sostuvo.

Pese a no integrar el grupo de candidatas seleccionadas por el jurado, compuesto por Karen Doggenweiler, Luis Jara, Camila Andrade, Viviana Nunes y Edgardo Navarro, Michelson aseguró que terminó este proceso con tranquilidad, especialmente tras recibir el apoyo de su padre.

"Me acaba de llamar y él me dijo que estaba súper orgulloso de mí y eso es lo único que me emociona", concluyó.

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