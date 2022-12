“Espero no haberte decepcionado”: Manuel de Tezanos dedicó especial mensaje a 12 años de la muerte de su hijo

El periodista deportivo Manuel de Tezanos, conmemoró una especial fecha en su vida, razón por la que compartió una sentida publicación en sus redes sociales.

Lo anterior, ya que se cumplieron 12 años de la muerte de su pequeño hijo Juan, quien falleció cuando tenía apenas 2 años y 9 meses de vida, luego de haber contraído una infección tras ser operado de peritonitis.

“Hace 12 años nos dejaste, querido Juan. No ha pasado un día que no piense en ti, vives en mi corazón y en el de las personas que te conocieron y admiraron”, comenzó señalando de Tezanos en la publicación en su cuenta personal de Instagram, donde añadió que “en tus 2 años 9 meses de vida inspiraste con tu tenacidad y la capacidad para superar las peores adversidades siempre con una sonrisa”.

“Se aprende a vivir con el dolor de no tenerte, de no abrazarte, de no saber qué piensas y cómo estás, pero estoy seguro que tu tiempo acá estaba destinado a ser cortito, que nos dejaste tarea a los que quedamos de ser buenos como tú”, complementó en su mensaje, la que acompañó de una fotografía del pequeño, donde añadió para concluir: “Yo al menos espero no haberte decepcionado”.

PURANOTICIA