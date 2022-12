"Ese hue... insoportable": Francisca Merino acusó que Jorge Zabaleta le hacía bullying en el colegio

Francisca Merino estuvo como panelista invitada en el programa «Tal Cual» de TV+ donde dio detalles de su pololeo con el guionista Pablo Illanes y su época escolar con Jorge Zabaleta.

En la ocasión, Raquel Argandoña le consultó sobre cuál de todos los galanes de teleseries le gustaba más.

Y la actriz confesó que Álvaro Rudolphy. "Yo nunca he actuado con él, pero uno de los actores que me encanta, menos mal no actué con él porque me hubiera gustado, es Álvaro Rudolphy”.

Bajo ese contexto, la ex integrante de Canal 13 le consultó por Jorge Zabaleta, con quien compartió en «Playa Salvaje» en 1997 y protagonizó la teleserie «Cerro Alegre» en 1999.

“Noo, Zabaleta es compañero mío del colegio me hacía bullying, olvídate, ese huevón insoportable. Me hacía bullying”, confesó.

La artista aclaró que se refería a bromas pesadas de adolescentes, no con la gravedad que se ven en estos tiempos.

Merino también recordó que por aquellos años, sus compañeras de colegio “estaban enamoradas” de Zabaleta.

“Habían algunas que lo esperaban en la salida para verlo pasar, te juro”, contó.

“Yo después trabajé con él, y él entró a la tele casado con Francisca Allende”, complementó.

“Menos mal que nunca me he fijado en él”, agregó, ya que “su señora es muy amiga mía”.

Y respecto al presente, la actriz detalló que “coincidentemente la Amanda (hija de Pancha) fue compañera desde los cinco años de Antonio (hijo de Jorge), que yo amo, y el sábado pasado los acompañé a su fiesta de graduación”. “Toda una vida con Zabaleta”, cerró.

PURANOTICIA