“Es sin llorar esto”: Claudio Reyes vuelve a arremeter contra José Antonio Neme

En una nueva edición del programa emitido por YouTube “Viernes Troll”, dentro del canal “El facho cola”, el actor Claudio Reyes se refirió a la reciente polémica en que se vio involucrado con el periodista José Antonio Neme, a quien el comediante le respondió nuevamente.

“La semana pasada salimos en muchos portales y tuvimos réplica en programas de televisión, que no lo esperábamos. Hoy toca respuesta y descargos. Y van a rodar cabezas”, comenzó expresando Rodrigo Delgado, dueño del canal de YouTube, del que añadió que “este canal es de política, y este programa es de humor político, donde nos cagamos de la risa sin censura. Toda persona que esté de invitado o panelista en este canal puede decir lo que se le antoje, lo que quiera y como quiera. Por eso decidimos hacer este programa que lleva dos años”.

Bajo este contexto, Delgado relató que varias figuras del mundo de la televisión que pertenecen a la comunidad LGBT+ le habían solicitado explicaciones por los dichos del ex “Japenning con Ja” , dentro de los que se encontraba justamente Neme. “Me suena ese nombre. Me huele a chanta… es sin llorar esto”, expresó Reyes al respecto.

“¿Tú sabías que en la comunidad gay detestan a este periodistucho? Me enteré durante la semana, con todo el apoyo de mis amigos gay que tengo desde hace años. Me dijeron que era arrogante”, añadió el intérprete del personaje humorístico Charly Badulaque.

“Yo dije ese día que me caía bien, que lo encontraba inteligente y asertivo, pero se me cayó como las torres gemelas… Yo he conocido verdaderos hombres en la comunidad gay. Hueones decentes, honorables, con principios y valores, que le han puesto la patá en la raja a varios amigos hetero que he conocido y son unos chantas de mierda”, complementó sus dichos.

“Me dieron un argumento que se repitió mucho. Me decían ‘Claudio, el actuar de estos zurdos progre es justo como lo hizo este periodistucho’. Tal cual. Lo que quieren es acallar las voces disonantes, a los que no piensen como ellos ni digan lo que quieren escuchar”, aseguró el actor de los comentarios que recibió dentro de los últimos días, de los cuales añadió para finalizar que esto le hacía sentido, “porque yo emití una opinión y soy libre de decirla gústele a quien le guste. Que no me venga a faltar el respeto ni ser peyorativo conmigo, porque no lo he sido, hasta ahora”.

PURANOTICIA