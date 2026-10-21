¡Es oficial! Disney+ confirma el regreso de "Glee" con Ryan Murphy y parte del elenco original

El fenómeno televisivo que marcó a toda una generación se prepara para regresar a la pantalla. Disney+ y Hulu dieron luz verde a una nueva producción ambientada en el universo de Glee, la exitosa comedia musical creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, que se convirtió en un hito cultural entre 2009 y 2015.

El proyecto, producido por 20th Television, comienza a tomar forma tras meses de especulaciones impulsadas por el propio Murphy. El cocreador de la serie confirmó que el guion ya está escrito y que ha mantenido conversaciones con integrantes del elenco original para explorar su participación en este esperado regreso.

''Ya tenemos el guion. Brad, Ian y yo, que escribimos las dos primeras temporadas, hemos escrito algo. He estado en contacto con unos diez miembros del reparto original. Es muy bonito, y aunque tenían muchas preguntas, todos se mostraron muy entusiasmados con la idea'', señaló el showrunner sobre este reencuentro.

Emitida originalmente por la cadena FOX durante seis temporadas, Glee siguió la historia del coro New Directions del instituto William McKinley, en Lima, Ohio. La ficción combinó música, comedia, drama adolescente y temáticas sociales, convirtiéndose en un éxito que cosechó numerosos reconocimientos, incluidos premios Emmy y Globos de Oro. En los últimos años, además, ha experimentado un renovado interés entre las audiencias más jóvenes gracias a las plataformas digitales.

Sin embargo, el regreso de la franquicia también revive la memoria de los integrantes que fallecieron y dejaron una profunda huella en sus seguidores y compañeros. La producción original estuvo marcada por las muertes de Cory Monteith (2013), Mark Salling (2018) y Naya Rivera (2020). En este contexto, algunos miembros del elenco, como Chris Colfer, señalaron recientemente lo complejo que sería regresar al plató ante la ausencia de figuras fundamentales de la serie, como Rivera.

Por el momento, Disney+ no ha anunciado una fecha de estreno ni ha aclarado si el proyecto será un reboot o una continuación directa de la historia original. Aun así, la iniciativa de sus creadores abre la puerta al regreso de una de las producciones musicales más emblemáticas de las últimas décadas, cuyo legado sigue vigente entre distintas generaciones de espectadores.

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