"Eres muy aburrida": la burlesca respuesta de Nicolás Solabarrieta tras ser acusado de molestar a sus vecinos con una fiesta

Una particular respuesta entregó Nicolás Solabarrieta luego de ser expuesto en redes sociales por la abogada Macarena Venegas, quien lo acusó de realizar una fiesta que se extendió hasta la mañana de este domingo 15 de noviembre, con música a alto volumen y sin considerar las molestias ocasionadas a sus vecinos.

La jurista utilizó sus historias de Instagram para denunciar que, pese a sus intentos por conseguir que bajaran el volumen, no obtuvo soluciones. Incluso aseguró que contactó a Paz Ciudadana y acudió a conserjería, sin lograr que intervinieran.

"Lo han llamado incluso vecinos del mismo edificio para tratar de que esta persona baje volumen para poder descansar, dormir, pero no pasa nada", reclamó Venegas, quien además etiquetó directamente al hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta.

La denuncia llegó hasta un portal de espectáculos, donde el propio Solabarrieta apareció en los comentarios para responderle a la abogada, aunque lejos de ofrecer disculpas por la situación.

"Jajaja, te invitaría feliz, pero eres muy aburrida", escribió el chico reality, en un mensaje que terminó sumando un nuevo capítulo a la polémica.

También intervino Adriana Barrientos, quien salió en defensa de Solabarrieta y aseguró que podría existir una confusión: "Nico es vecino de mi hermano y nada ha pasado. Hay una confusión", comentó.

PURANOTICIA