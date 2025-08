Entre lágrimas Karla Melo anunció su última quimioterapia: "Seguimos en pie y vamos por más"

La actriz nacional, Karla Melo, a través de sus redes sociales, compartió una gran noticia, donde reveló que finalmente terminó con sus quimioterapias.

Recordemos que la intérprete fue diagnosticada a inicios de este año con cáncer de mama, triple negativo.

"ÚLTIMA QUIMIO! Bendecida, agradecida, afortunada, rodeada de amor! Gracias a todas y todos los que me han acompañado en este camino difícil pero gratificante. Seguimos en pie y vamos por más", escribió Melo muy emocionada en su cuenta de Instagram.

En el registro publicado por la actriz de "El Reemplazante", se puede ver a Karla acompañada en la clínica junto a su familia, amigos y Manuel "Dunga" Caro, su pareja y vocalista de la Combo Tortuga.

"Acá me puse a llorar porque fue la última vez que me conecto, espero que sea así. Aquí me puse a ver cómo el líquido rojo empezaba a llegar a mi cuerpo", sentenció Karla.

"La verdad es que fue muy emocionante, no me pude contener las lágrimas, así que me dejé llevar y recibí mucho amorcito. Acá no podía faltar la canción 'Guerreras', así que se pusieron a cantarla todo pulmón ahí en la clínica", agregó.

Finalmente, muy emocionada, Melo tocó la "campana de la libertad", en señal de que completó su tratamiento contra el cáncer.

