"Enfermo estaba antes": Pancho Saavedra responde a las especulaciones tras bajar 22 kilos

El comunicador Francisco “Pancho” Saavedra utilizó sus redes sociales para abordar directamente la ola de comentarios y especulaciones sobre su apariencia física, luego de mostrar los resultados de una drástica pérdida de peso durante el último año. A través de una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, el animador de Lugares que hablan explicó que ha logrado bajar 22 kilos, pasando de 105 a 83 kilos, gracias a un cambio integral en sus hábitos de vida.

Sin embargo, su transformación física también dio pie a diversas teorías entre algunos seguidores, quienes vincularon su delgadez con posibles enfermedades de gravedad. Frente a esta situación, Saavedra cuestionó la ligereza con la que algunas personas emiten comentarios en redes sociales: "Me da risa... la gente me dice: '¿Está enfermo?', '¿Tiene cáncer?', '¿Tiene VIH?'. Con una liviandad lo dicen, como si no fuese doloroso padecer alguna de esas enfermedades".

El conductor recalcó que su proceso ha sido paulatino, sostenido y responsable, sin recurrir a soluciones milagrosas ni a dietas restrictivas. "Estoy bien, estoy muy bien, de hecho estoy mejor que nunca. Haberlo hecho con responsabilidad y durante más de un año ha sido lo que me tiene así", afirmó. Asimismo, detalló que su rutina actual contempla entrenamiento diario, una mejor alimentación y la eliminación del consumo de alcohol, aunque sin renunciar por completo a sus comidas favoritas.

Más allá de los cambios físicos, Saavedra destacó que su principal motivación para adoptar un nuevo estilo de vida está vinculada con su familia y, especialmente, con el deseo de disfrutar activamente de la crianza de sus hijos. "Siento que esto no solo lo hice por mí, lo hice por mi familia. Quiero ser un papá 4x4, que juegue con sus hijos, que se tire al suelo, que no le duelan las rodillas", expresó el rostro televisivo, poniendo el acento en la importancia de mantenerse saludable para compartir más momentos con ellos.

Finalmente, el comunicador descartó los rumores sobre posibles problemas de salud y aprovechó la instancia para reflexionar sobre el impacto que tuvo en su vida el cambio de hábitos. Con ello, buscó poner fin a las especulaciones en torno a su transformación física. "De verdad, los que piensen que estoy enfermo, no es así. Enfermo estaba antes porque no cambiaba mis hábitos", concluyó.

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