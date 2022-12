En medio de la polémica con Daniela Aránguiz, Anita Alvarado compartió emotivo mensaje que le envió su hija Angie

En medio de la polémica que atraviesa con la panelista de “Zona de Estrellas” Daniela Aránguiz, Anita Alvarado evidenció el apoyó que le envió su hija Angie a través de las redes sociales.

Lo anterior, luego de que la ex “Geisha Chilena” protagonizará una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, en la que ante más de 80 mil personas conectadas, reveló detalles de la infidelidad del exfutbolista Jorge Valdivia con su hija.

“Mamita hermosa, gracias por tanto, por exponerse solo para defenderme de la gente loca. La amo profundamente, la respeto por sobre todas las cosas y me siento tan orgullosa de ser su hija”, fue el mensaje que le envió la ex “Pelotón” luego de que Alvarado alzara la voz en su defensa, el que compartió a través del formato historias de la misma red social.

“Y es verdad lo que me escribieron, todos quieren una mamá como usted, pero Dios me la dio a mi y soy feliz y agradecida por eso… La amo mami y la extraño infinito”, concluyó la ex chica reality, quien se encuentra viviendo en Australia junto a su pareja.

PURANOTICIA