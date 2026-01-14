Emilia Dides preocupa a sus seguidores tras revelar complicaciones en su embarazo

La tarde se sacudió fuerte en redes luego de que Emilia Dides encendiera las alarmas con una publicación que nadie esperaba.

La ex Miss Universo reveló que vivió momentos de máxima tensión tras sufrir complicaciones en su embarazo, cuando apenas cursa la semana 34. Contracciones inesperadas y una hospitalización de urgencia en una clínica de la capital marcaron un episodio que pudo cambiarlo todo.

Fue la propia Emilia quien decidió contar sin filtros el angustiante momento, dejando claro que no todo ha sido color de rosa en esta recta final rumbo a la maternidad.

"Hace 3 días el tiempo se detuvo un poco. Con 34 semanas de embarazo, mi cuerpo me avisó con contracciones fuertes que algo pasaba. Tuve miedo, incertidumbre, hubo lágrimas... todo pasó muy rápido. Gracias a Dios, mi guagua está bien y yo también. Logramos frenar su llegada y darle más tiempo dentro de mí, donde aún necesita estar. No era el momento, todavía no 🤍", comenzó diciendo Emilia.

Pero el relato no se quedó solo en el susto. Dides fue más allá y abrió su corazón para reflexionar sobre el proceso que vive junto a su hija, fruto de su relación con el deportista Sammis Reyes, dejando en claro que la maternidad —para ella— ya se vive a flor de piel, incluso antes del parto.

"La maternidad empieza mucho antes de tenerte en mis brazos. Empieza en el miedo, en la fe, en la fuerza que una no sabe que tiene, y en el amor inmenso por protegerte incluso antes de conocerte. Gracias a quienes estuvieron este tiempo, a los médicos y a Dios por cuidarnos. Regresamos a casita. Seguimos un día más, latiendo juntas", expresó.

