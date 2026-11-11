"Él tendrá sus razones": Tita Ureta le baja el perfil a tenso momento con Rafael Araneda en la Teletón

Un particular intercambio entre Rafael Araneda y Tita Ureta, ocurrido durante la mañana del sábado en la Teletón 2026, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la última edición de la cruzada solidaria. Todo comenzó cuando la conductora celebró con entusiasmo una cifra cercana a los 7.800 millones de pesos, ante lo cual Araneda intervino señalando que el monto aún era insuficiente para la hora. La situación generó numerosas reacciones en redes sociales y motivó la posterior defensa pública de Fran García-Huidobro hacia la periodista.

En medio de la repercusión mediática, Tita Ureta conversó con Alfombra Roja para referirse a lo sucedido y restarle dramatismo al episodio. La comunicadora aseguró que, mientras se encontraba en el escenario, no advirtió ninguna incomodidad: “Yo la verdad no me di cuenta cuando pasó esto. Yo conozco al Rafa, he trabajado con él en el Festival de Viña también y no lo vi así hasta que después me enteré por redes sociales y empecé a ver videos de la Fran García-Huidobro que después me defiende, me presta ropa”.

No obstante, tras revisar las imágenes con mayor detenimiento, reconoció que la situación no fue la más adecuada, considerando el contexto del evento solidario. “Soy súper relajada y no me di cuenta, pero claro, viendo después los videos y viendo con perspectiva, efectivamente la Teletón es un espacio para pasarlo bien, donde no debiesen pasar este tipo de cosas”, explicó.

En cuanto a su relación con Rafael Araneda, la animadora reveló que el conductor tomó la iniciativa de contactarla para aclarar lo ocurrido, aunque todavía no han tenido la oportunidad de conversar telefónicamente. “El Rafa a mí me escribió, no he tenido la oportunidad de hablar con él hasta ahora, pero me imagino que vamos a conversar y seremos tan amigos como siempre. Él tendrá sus razones, quizás tampoco se dio cuenta”, sostuvo.

Finalmente, la periodista optó por restarle importancia a la controversia y quedarse con los aspectos positivos de su participación en la cruzada solidaria, además de proyectar una buena relación con el animador. “Yo le bajo el perfil más que nada, me quedo con lo lindo de la Teletón (...) A mí personalmente no me afectó. Todo queda en la cancha, me imagino que van a seguir pasando este tipo de cosas y hay que tomárselo de la mejor forma, hay que seguir para adelante”, concluyó.

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