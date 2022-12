El sorpresivo anuncio que emocionó a Yamila Reyna en «Buenos días a todos»: "No quiero llorar"

Yamila Reyna recibió una tremenda noticia al final del matinal «Buenos días a todos» de TVN.

Esto luego de que Gino Costa revelara que el equipo del espacio decidió que la nacida en Argentina seguirá en las labores de conducciones durante los próximos dos meses.

“Ya es oficial, Yamila Reyna presente en el matinal de Chile todo enero, todo febrero”, mencionó.

Y la comediate agredeció al canal por la oportunidad. “Estoy muy emocionada, pero no quiero llorar, me da plancha. Pero estoy sumamente agradecida de TVN por darme el espacio para ser una chilena más. Llevo 21 años en este país, y que hoy me den la oportunidad de estar en el matinal de todos los chilenos, al lado del pedazo de equipo, que es maravilloso”, señaló.

La trasandina aseguró que sus compañeros “me han hecho sentir cómoda, me han ayudado a crecer, es como universidad profundamente talentosa, y sin ti Gino no hubiese logrado llevar estas dos semanas adelante”.

“Como dicen: ‘La magia ocurre por sinergia’, y esto ocurrió acá en el matinal de todos. He estudiado un montón para poder llevarles contenido de calidad a la casa, espero haberlo hecho a la altura, estoy muy feliz con esta noticia. Que Dios nos bendiga y nos acompañe todo el verano”, cerró.

Cabe señalar que Gino Costa también continuará en la conducción del matinal. “Esta es mi casa, volví. La amo, los amo a todos y tú eres extraordinaria. Lo vamos a pasar increíble, y vamos a esperar con todo a los animadores oficiales de este matinal, que son Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy”.

