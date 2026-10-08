¡El regreso al Parque O’Higgins y la sorpresa de Leo Rey!: Lollapalooza Chile revela su potente cartel para 2027

A seis meses del regreso de la música en vivo, Lollapalooza Chile puso fin a la incertidumbre y confirmó el cartel oficial de su edición 2027. La cita, programada para los días 12, 13 y 14 de marzo, tendrá un carácter especial al conmemorar los 15 años del festival en territorio nacional, celebración que estará marcada por su regreso definitivo al Parque O’Higgins, luego de su paso por Cerrillos.

El apartado internacional estará encabezado por figuras como Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta y Queens of the Stone Age. A esta alineación se suman nombres de alto impacto como The Prodigy, Fontaines D.C., The Neighbourhood, Rawayana, Cage The Elephant, Lola Young, RAYE y el proyecto TOMORA, integrado por Tom Rowlands de The Chemical Brothers y la artista noruega Aurora.

"BOMBAZO'' NACIONAL

La gran sorpresa de esta edición estará en la fuerte y diversa presencia de artistas nacionales, con una parrilla que recorrerá géneros como el pop, el rock, el reggae, el hip-hop y la cumbia.

Entre los convocados destaca Leo Rey, quien da un nuevo salto en su carrera tras conquistar los escenarios durante las pasadas Fiestas Patrias. El cantante cerró una histórica jornada en La Gran Fonda de Chile ante más de 50 mil personas, presentación en la que incluyó su recordada versión tropical de Estrechez de corazón, que posteriormente se volvió viral. Tras el fenómeno generado en redes sociales, la organización confirmó su presencia en el festival:

"El cumbiero traerá todo su sabor y el xupality al festival internacional", destacaron desde la producción sobre la incorporación del exvocalista de La Noche, confirmando que este cruce de géneros será uno de los platos fuertes del evento.

Junto a él, la representación chilena contará con el histórico reencuentro de Gondwana & Quique Neira, además de nombres consolidados como Ana Tijoux, Francisca Valenzuela, Alex Anwandter, Javiera Mena, Santaferia, Los Tetas, Hermanos Ilabaca, Congreso y DJ Raff.

"El cartel chileno reúne distintas generaciones y sonidos (...) Se viene brígido", enfatizaron sobre la mezcla artística que alista la edición 2027.

VENTAS DE ENTRADAS

Con el lineup ya confirmado —aunque aún a la espera de la distribución por jornadas—, la organización habilitó la Preventa 3 para los Pases Generales de 3 Días a través del sistema Ticketmaster, además de las opciones Lolla Lounge y Platinum. La venta de pases diarios comenzará una vez que se dé a conocer la programación correspondiente a cada jornada.

Para esta edición, la organización también anunció beneficios exclusivos para clientes: Cenco Malls dispondrá de 15.000 códigos con un 20% de descuento a través de su aplicación, con un máximo de cuatro entradas por código, mientras que Banco de Chile ofrecerá otros 15.000 descuentos similares, con la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés o utilizar Dólares-Premio.

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