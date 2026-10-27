El pop punk noventero se apodera de Santiago: Simple Plan confirma su regreso a Chile tras más de una década

La nostalgia del pop punk de los años 2000 volverá a tomarse Santiago. En el marco de su gira The Bigger Than You Think! South America Tour, la emblemática banda canadiense Simple Plan confirmó su regreso a Chile para el sábado 8 de mayo de 2027, con un concierto en el Santander Arena de Santiago. La presentación marcará su reencuentro con el público nacional tras más de una década sin presentarse en el país.

El espectáculo dará continuidad a la celebración de los 25 años de trayectoria de la agrupación, fundada en Montreal y que acumula más de 10 mil millones de reproducciones a nivel mundial. Además, el cartel contará con invitados internacionales: los estadounidenses All Time Low participarán como invitados especiales de la gira sudamericana, mientras que la banda chilena Estoy Bien será la encargada de abrir el concierto en la capital.

A través de un comunicado oficial, los integrantes de Simple Plan expresaron su entusiasmo por volver a encontrarse con sus seguidores de la región: “¡Nos emociona muchísimo volver por fin a Perú, Argentina y Chile después de más de 10 años! Sabemos que la espera les ha parecido eterna y lamentamos mucho haber tardado tanto en regresar. ¡Pero podemos prometerles que valdrá la pena cuando nos reencontremos muy pronto! Muchas gracias por su paciencia y por el apoyo incondicional a nuestra banda”.

La agrupación adelantó que prepara un espectáculo de gran formato, con sus éxitos históricos, canciones favoritas de sus seguidores y algunos temas que rara vez forman parte de sus presentaciones en vivo. El repertorio incluirá clásicos generacionales como «Perfect», «Welcome to My Life», «I’m Just a Kid» y «Summer Paradise». Sobre la magnitud de la gira por la región, aseguraron: “¡Estos serán los conciertos más grandes que hayamos dado en la región y nos estamos asegurando de que estén a la altura del tamaño y la magnitud de estos recintos!”.

Junto con el espectáculo musical, la banda reafirmó su compromiso social al anunciar que donará US$1 por cada entrada vendida a la Simple Plan Foundation. La organización, creada en 2005, busca apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad y promover la música como una herramienta para el desarrollo personal.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para el concierto en el Santander Arena estarán disponibles exclusivamente a través del sistema Punto Ticket. La venta contempla dos etapas de preventa y una instancia de venta general, con los siguientes horarios:

Preventa Artista: miércoles 28 de octubre de 2026, desde las 10:00 horas.

Preventa Banco de Chile: miércoles 28 de octubre de 2026, desde las 10:00 horas.

Venta General: viernes 30 de octubre de 2026, a partir de las 12:00 horas.

PURANOTICIA