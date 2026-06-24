Dominique se desmarca de antigua polémica con Oriana y responde a dichos de su madre: "Cuido mucho mi paz y mi corazón"

Tras el resurgimiento de la polémica entre Oriana Marzoli y Dominique Lattimore, la modelo rompió el silencio y se refirió a los dichos de su madre, quien condenó enérgicamente que la venezolana regresara a la televisión chilena.

Vale recordar que fue en el reality «Doble Tentación» cuando Marzoli calificó de "mono" a Lattimore, lo que se sumó a otros dichos racistas y hasta agresiones físicas, lo cual incluso derivó en una demanda por discriminación contra la chica reality.

Con el regreso de la venezolana a la televisión, como parte del programa satélite de «¿Volverías con tu ex?», la madre de la modelo aseguró que buscaría reactivar la querella contra Oriana, justamente en recuerdo por lo sucedido hace años atrás.

A partir de esta situación, Dominique rompió el silencio y señaló en sus redes sociales que "respecto a situaciones que están siendo comentadas públicamente sobre temas del pasado en televisión, y en las que se está mencionando mi nombre, quiero aclarar que no tengo participación ni relación alguna con dichas acciones o declaraciones".

Junto a desmarcarse de lo dicho por su madre, la modelo sostuvo que "hace ocho años dejé la TV y nunca más miré hacia atrás. Y continuaré de la misma manera".

De todas maneras, sostuvo que "agradezco el cariño y la preocupación de quienes me han escrito... Por mi parte, cuido mucho mi paz, mi corazón y sigo enfocada en el camino y la nueva vida que Dios me ha dado. Gracias por su comprensión".

PURANOTICIA