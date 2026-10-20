"Después de tanta injusticia": Camilo Huerta rompe el silencio tras la revocación de su arresto domiciliario

La situación judicial de Camilo Huerta dio un giro luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dejara sin efecto el arresto domiciliario total que cumplía desde mediados de agosto, en el marco de la denominada "Operación Imperio Ámsterdam". La resolución se adoptó durante una audiencia de revisión de sus medidas cautelares.

Si bien el tribunal rechazó la solicitud de la defensa para flexibilizar completamente las restricciones y permitirle cumplir compromisos laborales en el extranjero, determinó que el exintegrante de Yingo quedara sujeto a firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados. La investigación continúa por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

"SOY EL PERSONAJE DE ESTO''

A la salida de la audiencia, Huerta cuestionó la exposición pública que ha tenido el caso y apuntó contra la estrategia del Ministerio Público: ''Lamentablemente, yo soy el rostro de esta investigación, soy el personaje de esto. Entonces, si caigo yo se le cae un poquito todo a la fiscalía''.

El preparador físico explicó que su vínculo con la causa se relaciona con su participación, durante cinco meses, en un dispensario de cannabis medicinal que cerró hace más de un año. Además, lamentó las consecuencias personales de haber permanecido cerca de 70 días bajo arresto domiciliario, período en el que no pudo acompañar presencialmente a su madre tras ser hospitalizada por complicaciones de salud.

Por su parte, la fiscal adjunta Natalia Cumming sostuvo que la reducción de la intensidad de las medidas cautelares responde a criterios de proporcionalidad respecto del resto de los imputados, aunque la Fiscalía se opuso a levantarlas por completo. Según los antecedentes del expediente, una sociedad vinculada a Huerta habría recibido transferencias superiores a los $51 millones de la franquicia Dispensario Nacional, entidad investigada por presuntamente servir de fachada para el comercio ilegal de marihuana.

SENTIDO DESAHOGO

Poco después de conocer la resolución judicial, Huerta publicó en su cuenta de Instagram una fotografía frente a una imagen de Jesús crucificado, acompañada de una reflexión sobre el fin de su confinamiento domiciliario. En el mensaje, expresó: “Después de tanta injusticia, aprendí que empezar de nuevo no significa olvidar lo vivido, sino dejar de permitir que defina lo que viene”.

En esa misma línea, el preparador físico manifestó su intención de dejar atrás este episodio y destacó la importancia de la resiliencia y del apoyo recibido durante el proceso: “Hoy cierro una etapa. Sin rencor, pero con memoria. Sin miedo, pero con más fuerza. Con la tranquilidad de saber quién soy, quién estuvo y todo lo que fui capaz de soportar”.

Finalmente, Huerta compartió un último mensaje en el que expresó su deseo de comenzar una nueva etapa personal, marcada por la tranquilidad, la fe y el respaldo de sus cercanos: “Hay caminos que comienzan justo cuando pensamos que todo terminó. Esta vez elijo paz. Elijo verdad. Elijo avanzar. Y que lo que venga me encuentre de pie, con fe y rodeado de quienes realmente quieren caminar a mi lado. Un nuevo comienzo, una nueva etapa”.

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