Después de años, BTS vuelve con todo: gira mundial confirma fecha y doble concierto en Chile

Luego de años fuera de los escenarios, BTS confirmó oficialmente su esperado regreso con una gira mundial que promete hacer historia y que incluye a Chile entre sus paradas.

La pausa no fue un simple descanso creativo. Desde 2022, los integrantes del grupo surcoreano se alejaron de los escenarios para cumplir con el servicio militar obligatorio que exige la ley de Corea del Sur, asegurando en ese momento que el adiós era solo temporal.

Ahora, esa promesa se cumple y el regreso ya tiene fechas, países y una agenda que deja claro que el fenómeno BTS sigue más vivo que nunca.

Fue a través de redes sociales que Big Hits, la compañía que maneja al grupo, soltó la bomba y anunció una extensa gira programada entre 2026 y 2027, que arrancará en abril próximo en Goyang y recorrerá algunos de los escenarios más importantes del planeta.

En la ruta figuran potencias musicales como Japón, Estados Unidos y Canadá, además de varias paradas europeas que incluyen España, Bélgica, Alemania, Francia y Reino Unido, consolidando el retorno global del grupo tras el paréntesis obligado.

Pero eso no es todo, ya que latinoamérica tampoco quedó fuera del tour. BTS anunció presentaciones en cinco ciudades de la región, y Santiago de Chile aparece marcado en rojo en el calendario, con dos conciertos agendados para el 16 y 17 de octubre de 2026, fechas que ya tienen a las fans contando los días.

Eso sí, el misterio aún no se disipa por completo: el recinto donde se realizarán los shows en Chile y toda la información sobre la venta de entradas serán revelados “próximamente”. Mientras tanto, la expectativa crece y el regreso de BTS ya se perfila como uno de los eventos musicales más comentados de los próximos años.

