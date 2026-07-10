Desde periodistas a futbolistas: Cumbre Guachaca revela a candidatos a Rey y Reina

En una panadería de San Bernardo, la organización de la Cumbre Guachaca dio a conocer la nómina oficial de candidatos para la edición 2026, donde se presentó a los rostros que buscarán quedarse con los títulos de Gran Compipa y Perlita.

La elección contará con participantes provenientes de distintos ámbitos, como televisión, música, humor y deporte, y será definida mediante votación popular.

Los ganadores serán coronados durante la celebración de la Cumbre Guachaca, programada para los días 4 y 5 de septiembre en la Estación Mapocho.

Entre los candidatos a Rey Guachaca 2026 aparecen el periodista José Antonio Neme, el actor Francisco “Pancho” Melo, el comunicador Daniel “Huevo” Fuenzalida, el cantante Willy Sabor y el creador de contenido Otakin.

En la competencia femenina figuran la baterista de Los Jaivas Juanita Parra, la comediante Pamela Leiva, la humorista Piare con P, la periodista Daniela Muñoz, la futbolista Yanara Aedo y la periodista y conductora de noticias Soledad Onetto.

La tradicional elección busca mantener el sello de la Cumbre Guachaca, evento que desde sus inicios ha destacado a personajes reconocidos por su cercanía con el público y su vínculo con las expresiones culturales populares del país.

La votación ya se encuentra habilitada y los resultados se conocerán durante la jornada de coronación, donde se entregarán oficialmente los reconocimientos a los nuevos representantes guachacas de 2026.

PURANOTICIA