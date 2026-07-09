¡Dejó la escoba! Paula Pavic revela violenta "pataleta" y combos de Marcelo ‘Chino’ Ríos tras verla con un nuevo galán

El encierro de "Vecinos al Límite", de Canal 13, vivió un momento de alta carga emocional luego de que Paula Pavic se sincerara con su compañera Nabila del Mar. Tras una cita con Camilo Huerta, la relacionadora pública recordó los difíciles momentos que enfrentó después de su separación de Marcelo "Chino" Ríos y reveló un violento episodio de celos protagonizado por el extenista contra un ciudadano estadounidense con quien mantenía una cercana relación.

Según relató Pavic, el conflicto comenzó a gestarse debido al rechazo que Ríos sentía hacia ese hombre, quien con el tiempo se convirtió en un interés amoroso.

"Era súper amigo mío, pasamos ene tiempo siendo amigos... Era súper cariñoso y todo, y recién como seis meses después me dio un beso... Pasaba metido en mi casa, mis hijos lo conocían y todo, pero Marcelo lo odiaba".

La expareja del exnúmero uno del mundo contó que la situación estalló hace aproximadamente seis meses, durante un asado familiar al que Marcelo Ríos llegó de manera inesperada. Aunque inicialmente pensaban que se retiraría, terminó quedándose y, según Pavic, comenzó a generar un ambiente de tensión.

"Nos vio que estábamos ahí, no se quería ir, así que lo invitamos. Y se puso a tomar y empezó a ser súper pesado con todos, así mal, atroz. Cachó que yo tenía algo con él, así que le tiraba tallas pesadas, y el otro no enganchaba, lo dejaba hablando solo. Así que Marcelo se picó y empezó a tratar mal a todos, y en un minuto le dije que se fuera porque estaba dando jugo, lo estábamos pasando mal por él", narró Pavic.

De acuerdo con su relato, la situación escaló cuando se despidió de su amigo con un beso en la mejilla, sin advertir que el extenista observaba la escena desde la terraza.

"De repente Marcelo viene por atrás y me empieza a lengüetear la oreja, como marcando terreno. Este otro se para, le dice que pare, y Marcelo va y le pega un combo en la cara. Y mi amigo, en vez de pegarle de vuelta, lo agarra, le hace una llave y lo deja en el suelo. Y ahí quedó. Fue tan chistoso, no lo podía creer, en mi vida me habría imaginado verlo en esa posición", confesó entre risas la participante del reality.

Según relató, el incidente no terminó con la pelea. Al día siguiente, el ciudadano estadounidense le envió varias fotografías para mostrarle que su automóvil había sido rayado, hecho que Pavic vinculó con lo ocurrido durante el asado.

Finalmente, la relacionadora pública contó que, tras ese episodio y otros conflictos, la relación con el estadounidense no prosperó.

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