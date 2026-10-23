De la obertura a la competencia: Soulfia representará a Chile en la Competencia Internacional de Viña 2027

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027 ya definió a la representante chilena que competirá por el máximo galardón de la Quinta Vergara. Se trata de la cantante Soulfia, quien fue confirmada para participar en la Competencia Internacional con su canción “Otras Vidas”, entre el 22 y el 27 de febrero de 2027.

La artista, ganadora de los Premios Pulsar como Mejor Artista Nuevo en 2022 y Mejor Artista de Música Urbanaen 2023, cuenta con una destacada trayectoria en la escena musical nacional. Entre sus hitos figuran colaboraciones con artistas como Polimá Westcoast, Denise Rosenthal y Kidd Voodoo, además de presentaciones en Lollapalooza Chile y actuaciones como telonera en conciertos de Bruno Mars y Aitana.

Aunque Soulfia ya había participado en la obertura del certamen de 2024, junto a Consuelo Schuster y Juanita Parra, esta vez regresará al escenario viñamarino con un desafío diferente: representar a Chile en la competencia internacional y someter su propuesta musical a la evaluación del público de la Quinta Vergara.

"Regresar al principal escenario del festival supone una responsabilidad distinta: representar a Chile y poner a prueba mi propuesta ante el público de la Quinta Vergara", expresó Soulfia tras confirmarse su participación.

EVOLUCIÓN SONORA

Lanzado en marzo de 2026, “Otras Vidas” representa una nueva etapa en la carrera de la cantante, marcada por una evolución desde sus raíces urbanas hacia sonoridades pop, latinas y alternativas. La canción aborda la vulnerabilidad como una fortaleza, apoyada en una íntima base de piano, y cuenta con un videoclip grabado en Miami.

"Es el primer sencillo de mi próximo proyecto discográfico y una muestra de mi evolución artística, donde busco poner el foco en las emociones y las contradicciones del amor", señaló la artista sobre la pieza elegida para representar al país.

En la Competencia Internacional, Soulfia se enfrentará a representantes de otros cinco países, quienes buscarán quedarse con el reconocimiento del jurado y el público del festival:

Albania : Inis Neziri, con “Aurora”.

Argentina: Un Muerto Más, con “Quereme”.

Cuba: Amanda Libertax, con “Azúcar”.

España : Lorena Gómez, con “La Teoría”.

Perú: Sebastián Llosa, con “El Avión”.

INCENTIVOS DEL CERTAMEN

El ganador de la Competencia Internacional recibirá la Gaviota de Plata y un premio económico de US$31 mil, equivalente a cerca de $30,5 millones de pesos chilenos. En tanto, el reconocimiento a Mejor Intérprete contempla también la Gaviota de Plata, junto con un incentivo económico superior a los US$10 mil.

Chile también tendrá presencia en la Competencia Folclórica, donde El Mulu representará al país con la canción “Compañera”. En relación con la convocatoria internacional del evento, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó el interés que despierta el festival entre artistas de distintas partes del mundo y las oportunidades que ofrece su escenario.

"Destaco el gran interés de artistas de distintas partes del mundo por formar parte del certamen y la tremenda oportunidad que ofrece el escenario de la Quinta Vergara para impulsar sus carreras a nivel internacional", afirmó la jefa comunal.

(Imagen de Instagram: @elfestivaldevina)

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