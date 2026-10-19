De la acusación de "chanta" a la renuncia: feroz cruce en vivo entre Daniela Nicolás y Fanny Cuevas que remeció Fiebre de Canto

Un tenso enfrentamiento en vivo marcó la última emisión de Fiebre de Canto, el estelar de Chilevisión. Lo que comenzó como una diferencia de opiniones la semana anterior, tras la eliminación de Etienne Bobenrieth, terminó en un duro cruce entre Daniela Nicolás y Fanny Cuevas.

La polémica se originó cuando la ex Miss Universo Chile manifestó que Cuevas y Kurt Carrera debieron haber sido eliminados por su desempeño vocal, lo que llevó a la ex participante de Mundos Opuestos a quitarle el saludo. Este domingo, la animadora Diana Bolocco retomó el tema tras la presentación de Nicolás, pero la tensión escaló en el backstage, donde Fanny levantó una pizarra en la que calificó a Daniela de “chanta”.

La reacción de la actriz no tardó en llegar: “Si ella me está agrediendo diciéndome chanta en la televisión abierta, al menos que diga por qué”, reclamó indignada la exreina de belleza.

Lejos de retractarse, Fanny Cuevas defendió sus dichos frente a las cámaras: “Encuentro súper chanta a la Daniela porque dice ‘la quiero mucho’ y después quiere que me vaya, es como raro”, lanzó sin tapujos.

Ante la acusación, Nicolás se defendió apelando a la naturaleza de la competencia y reconoció sus propias limitaciones vocales:

“Este es un programa de canto, Fanny, y con todo el cariño que te tengo te puedo decir también: soy lejos de ser la mejor de este programa vocalmente”, aclaró, a lo que Cuevas respondió de inmediato con ironía: “Se notó, Dani, se notó en tu presentación”.

Pese a las críticas, la actriz mantuvo su postura respecto del nivel vocal de los participantes: “Creo que hay muchísimos compañeros que son mucho mejores que yo y lo tomo con la mayor humildad y, por lo mismo, también creo que ustedes son más débiles que yo y que otros compañeros”, afirmó.

Cuando Cuevas le recriminó que las evaluaciones sobre el desempeño de los concursantes correspondían al jurado y no a sus compañeros, Daniela respondió cuestionando el insulto en televisión abierta:

“Yo jamás te diría chanta en televisión abierta, Fanny, eso es una falta de respeto”, desahogó la actriz, quien recibió aplausos del público presente en el estudio.

Por su parte, la ex chica reality se defendió acusando a Nicolás de intentar proteger su imagen frente a la audiencia: “Habla lo que quieras en televisión, porque siempre vas a querer quedar como la buena, la simpática y la que no quiere hablar”, arremetió Cuevas.

Para cerrar el tenso intercambio, la modelo optó por responder con sarcasmo ante los cuestionamientos: “Perdónenme por ser tan chanta, chiquillos, voy a mejorar para la próxima vez”.

SORPRESIVA RENUNCIA

Pese a la intensidad de la discusión en pantalla, el desenlace del capítulo estuvo marcado por una noticia inesperada. Tras presentarse ante el jurado, Fanny Cuevas anunció su renuncia voluntaria a Fiebre de Canto y aclaró que su decisión no estaba relacionada con el enfrentamiento con Daniela Nicolás, sino con compromisos laborales en el extranjero.

“Yo esto lo hago con mucho respeto. Para mí, esta es una decisión muy difícil porque me encanta el equipo... Yo tengo un gran proyecto, que es mi hospedaje, Amar Búzios (en Brasil)… y justo estoy topando con la temporada alta. Entonces, yo tengo que estar allá, en pie con mi proyecto, con lo que realmente me importa, que es mi negocio”, concluyó la participante al despedirse del estelar.

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