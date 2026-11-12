De ingeniero a influencer de autos: la historia de Héctor Peña, el popular "Tío Tito" que fue detenido durante el paro de camioneros 

Héctor Peña Meneses, conocido en redes sociales como "Tío Tito", pasó de desempeñarse en el mundo empresarial a convertirse en uno de los influencers vinculados al mundo automotor con mayor exposición en Chile, gracias a sus videos, concursos y actividades relacionadas con vehículos de alta gama.

Su llegada a las plataformas digitales se produjo durante la pandemia, luego de quedar sin trabajo tras la quiebra de la automotora donde se desempeñaba. Ingeniero industrial titulado de la Universidad de Santiago (USACH), había desarrollado una trayectoria de 10 años en áreas de logística, operaciones y administración de flotas.

Con tiempo disponible y recursos obtenidos de la venta de algunos vehículos, decidió comenzar a mostrar en internet las modificaciones que realizaba a su Chevrolet Camaro con supercargador. Así fue construyendo una comunidad que terminó identificándolo como "Tío Tito", apodo que surgió espontáneamente durante sus transmisiones en TikTok, cuando sus seguidores comenzaron a dirigirse a él como "tío".

Con el crecimiento de su audiencia también desarrolló un modelo comercial asociado a la venta de stickers de sus automóviles, vinculados a sorteos de vehículos como el Subaru WRX y camionetas 4x4.

Sin embargo, uno de los momentos de mayor exposición pública del influencer ocurrió durante la reciente Teletón, cuando compartió escenario con Don Francisco y concretó una donación de $100 millones para la campaña.

No obstante, su nombre también volvió a instalarse en la contingencia tras ser detenido por Carabineros durante una manifestación relacionada con las movilizaciones de camioneros por el alza de los combustibles en nuestro país. Le indicaron que la detención fue por conducción temeraria y por casi atropellar a un motorista.

Luego de recuperar su libertad, Peña aseguró ser inocente y anunció que emprendería acciones legales por el procedimiento policial.

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