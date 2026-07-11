Daniella Campos emociona en redes sociales con sensible mensaje a su hija fallecida: “Habrías cumplido 17 años”

Una sensible publicación en redes sociales realizó el pasado viernes Daniella Campos, en la que compartió un emotivo mensaje para conmemorar los 17 años de la partida de Florencia, su primera hija.

Fue el 8 de julio del año 2009 cuando la comunicadora le dio la bienvenida a si primogénita, quien falleció a los 11 días de haber nacido tras un paro cardiorrespiratorio. “Mi querida Florencia, hace unos días habrías cumplido 17 años. No fui capaz de escribirte ese día, porque hay dolores que siguen dejando sin palabras”, comenzó relatando Campos en su cuenta personal de Instagram, texto que acompañó de un compilado de fotografías de la pequeña Florencia.

“No hay un solo día en que no piense cómo serías hoy. Sigues viviendo en cada recuerdo, en cada momento importante y en cada latido de nuestra familia”, continuó relatando, agregando que “siento que cuidas de nosotras desde el cielo, de tu hermanita Maite y de mí. Tu mirada sigue viviendo en la mía; nunca podré olvidar tus ojos, en ellos quedó para siempre una parte de mi corazón”.

“Te extraño cada día. Te amo con un amor que no conoce el tiempo ni la distancia. Mientras yo viva, tú también vivirás en mí. Con todo mi amor, Mamá”, concluyó Daniella Campos el escrito, donde recibió cariñosos mensajes de sus seguidores.

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