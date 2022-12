Daniela Aránguiz y su actual relación con Jorge Valdivia: “Siempre vamos a ser una familia”

Daniela Aránguiz fue la nueva invitada del espacio de trasnoche de TVN “Buenas noches a todos”, donde mantuvo una íntima conversación con Eduardo Fuentes, junto a quien repasó el polémico enfrentamiento que mantuvo recientemente con Anita Alvarado, quien expuso detalles de la infidelidad de su exmarido Jorge Valdivia, junto a su hija Angie.

Dentro de la entrevista, la ex chica “Mekano” se refirió a diversas aristas de lo ocurrido, donde le dedicó sentidas palabras al exfutbolista. “Yo podré decir muchas cosas de él como marido, pero como padre, no me arrepiento ni un segundo de haber perdonado lo que perdoné. No podría haber elegido mejor al padre de mis hijos”, comenzó señalando.

“Tenemos una relación bonita y él puede entrar a mi casa cuando quiere. De repente yo llego y está durmiendo con Jorgito o está con la Agustina en su pieza”, aseguró la actual panelista del espacio de espectáculos “Zona de Estrellas”, quien añadió que “yo nunca le quitaría eso a mis hijos. Siempre vamos a ser una familia y toda la vida lo voy a respetar como el padre de mis hijos”.

“Públicamente, jamás hablaré mal de él. Lo que le tenga que decir, se lo diré en su cara, pero me equivoqué al pensar que no iba a ser un buen padre si no estaba conmigo”, reflexionó Aránguiz.

Sobre la actual relación que mantiene con el “Mago”, Daniela indicó que “nos llevamos súper bien. Incluso, mejor separados que juntos. Obviamente que siempre él me dice que soy el amor de su vida y muchas otras cosas, pero siento que ahora necesito tiempo para mí y estoy disfrutando hacer lo que quiero”.

En esta línea, la ex panelista de “Maldita Moda” desclasificó que se irá de vacaciones junto al ex seleccionado nacional y sus dos hijos a Estados Unidos, específicamente a su casa en Orlando, momento en el que Eduardo Fuentes le consultó sobre qué siente al compartir el mismo techo con Valdivia, a lo que Aránguiz sorprendió al responder: “Podría dormir con él, no tengo ningún problema. No significa que tenga que pasar algo”.

“Con él siempre voy a tener una conexión especial. Lo amo profundamente, como persona, porque crecimos juntos. Lo conocí cuando tenía 18 años, y estuvimos muy solos viviendo afuera. Nos afiatamos como amigos”, explicó.

“Nosotros siempre vamos a ser familia y ojalá siempre seamos amigos y no enemigos. Hemos peleado como todo el mundo, pero yo no soy rencorosa”, concluyó la ex chica “Mekano” en su vista a “Buenas noches a todos”.

