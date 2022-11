Daniela Aránguiz desclasificó detalles de su encuentro con Gissella Gallardo: “Me dio el teléfono de su abogada”

La jornada de este miércoles, la exchica “Mekano” Daniela Aránguiz debutó en pantalla como la nueva panelista del programa de espectáculos de Zona Latina “Zona de Estrellas”, donde llegó en remplazo de Raquel Argandoña.

La exparticipante de “El Discípulo del Chef”, repasó su comentado encuentro con la exesposa del exfutbolista Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo hace algunas semanas, el que fue viralizado por las redes sociales.

“Estamos compartiendo algunos contactos”, escribió Aránguiz en el registro compartido en su cuenta pero tal de Instagram, del cual entregó mayores detalles en el programa.

“Siempre decíamos que nos íbamos a juntar, pero las dos somos mamás y tenemos una vida muy ocupada (…) Cuando me vio me gritó ‘Dani’, nos saludamos y me dijo que nos tomáramos un café”, reveló.

“Hay una cafetería justo afuera del supermercado, así que aprovechamos de copuchar. (Después) yo le dije ‘metamos bulla’”, recordó Daniela, momento en el que decidió compartir la historia en su cuenta personal de Instagram.

Ante esto, Mario Velasco le consultó sobre qué contacto es el que le habría compartido Gallardo, a lo que Daniela respondió: “Me dio el teléfono de su abogada”.

“Esos son buenos datos, los que uno necesita”, comentó Hugo Valencia, a lo que Aránguiz expresó entre risas: “Y yo a ella le compartí el de unos amigos… ¡No, mentira!”.

