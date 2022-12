Daniela Aránguiz anunció acciones legales en contra de Anita Alvarado: “Esto será en tribunales”

La noche de este miércoles, TVN emitió un nuevo episodio de su programa de trasnoche “Buenas noches a todos”, donde Eduardo Fuentes recibió como invitada a la ex chica “Mekano”, Daniela Aránguiz.

La panelista de “Zona de Estrellas” se refirió a diversos detalles de su vida, y como era de esperar habló sobre su reciente polémica con Anita Alvarado, quien realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde reveló detalles de la infidelidad realizada por su ex marido, el ex futbolista Jorge Valdivia, con su hija Angie Alvarado.

Bajo este contexto, Aránguiz desclasificó que efectivamente tomó acciones legales en contra de la ex “Geisha Chilena”. “Era una herida que estaba cerrada hace mucho rato, súper sanada. Todo lo que se dijo son cosas muy antiguas. Pasaron más de 11 años de todo este capítulo que se volvió a abrir. Es una lástima”, comenzó señalando.

“Cuando tienes 30 años la tolerancia cambia, y no aceptas que alguien hable cosas de ti, sin tener el derecho”, agregó Daniela, quien aseguró que las intenciones de Anita son solamente conseguir pantalla. “Agarrarse de algo que ocurrió hace mucho tiempo, vuelve a abrir trabajo. De cierto modo lo entiendo, pero para mí esto es gratuito, porque no me ayuda en nada. Todo lo contrario, me quita de mi posición”, añadió.

“Entonces, ¿por qué tengo que callar por algo? Me aburrí”, continuó Aranguiz, indicando que “no significa que voy a volver a hablar de este tema cada cierto tiempo (…) Creo que se dijeron cosas muy denigrantes, y sobre todo cuando se trata de una amenaza de agresión, eso tiene que ir a otras manos”.

“Esto será en tribunales. Para mí el tema ya estaba cerradísimo, y no era mi intención abrirlo, porque hay una familia detrás”, aclaró la ex panelista de “Maldita Moda”, quien agregó para concluir que ese irá por un largo tiempo de vacaciones con sus hijos fuera de Chile, para que “así se olvidan un poquito del tema”.

PURANOTICIA