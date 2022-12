Daniela Aráguiz utilizó su tribuna en “Zona de Estrellas” para responderle en pantalla a Anita Alvarado: “No le tengo miedo a usted ni a nadie”

La ex chica “Mekano” Daniela Aránguiz, decidió no guardar silencio ante los recientes dichos de Anita Alvarado en redes sociales, y utilizar su vitrina como panelista de “Zona de Estrellas” para contestarle en pantalla.

Cabe recordar que, la ex “Geisha chilena” realizó un live en su cuenta personal de Instagram, donde ante más de 80 mil personas contactadas reveló detalles de cuando el ex futbolista Jorge Valdivia le fue infiel a la exintegrante de “El Discípulo del Chef”, con su hija Angie.

“Tu marido estaba absolutamente enamorado de mi hija, hasta las patas. Entonces, yo, en mi posición, vi que no era correcto porque Angie tenía 17. Yo podría haberlo denunciado”, fueron parte de los dichos de Anita, quien añadió que “No eres graciosa ni entretenida, no eres linda, eres tan agrandada y patética. Deja de tratar mal a la gente, a las mujeres, a tus compañeras”.

Bajo esta línea, Aránguiz decidió responderle en pantalla a Alvarado, y lo hizo a través del programa de espectáculos de Zona Latina, donde comenzó indicando que “voy a responder a todas las acusaciones que se me hicieron y después contaré mi historia”.

“Si alguien piensa que a mí me va a doler… yo soy de fierro. Tampoco le debo nada a nadie y no le tengo miedo a nadie”, añadió Daniela, complementando que “ella (Anita Alvarado) habla de mi marido y que mi marido… yo me separé hace varios meses, así que no es mi marido”.

“Mientras él se comporte como buen padre, porque claramente nosotras dos no tenemos la misma suerte, y se lo digo con mucho respeto, lamento que usted tenga que pasar rabias con todos los padres de los hijos que tiene. Yo tengo la suerte de que, como papá, no puedo decir nada”, continuó su relato.

“Jorge estaba muy enamorado de su hija y yo no puedo meterme en los sentimientos de otra persona. Lamentablemente, la única víctima de toda esta situación soy yo”, aseguró Aránguiz.

Posteriormente, la ex chica “Mekano” recordó cuando conoció Angie. “Recuerde que yo, cuando estuve en Fiebre de Baile, a Angie le presté hasta mis zapatos para que bailara, le presté maquillaje, crema… se trató de hacer mi amiga. Fue a mi casa, tomó once, tomó a mis hijos en brazos. Eso también recuérdelo”, indicó.

“Le abrí las puertas de mi casa a una mujer que tuvo el cinismo de sentarse en mi mesa”, apuntó Daniela, asegurando que Anita fue la causante del quiebre del quiebre entre su exsuegra y su pareja.

“Mi suegra terminó con mi suegro por infidelidad contigo. Muchas veces mi suegro te depositó los honorarios de tu trabajo (…) también le ofreciste tus servicios a Jorge y no sé si eso lo sabe tu hija. Lo que estoy diciendo es súper fuerte”, complementó, agregando que “tu hija se metió con mi marido, como también se metió con otros futbolistas, yo sé los nombres de esos futbolistas, que también eran casados y jugaban en la selección. Pero no lo voy a decir por respeto a esos futbolistas”.

“Yo nunca debí dejarme humillar de esa manera. Estoy aburrida de ser pasada a llevar. Yo no hablo de usted, yo respondí, así que no me venga a amenazar, no le tengo miedo a usted ni a nadie”, fue el mea culpa de la ex “Maldita Moda”, quien afirmó que “esto no se va a quedar acá”, anunciando que estudia acciones legales.

PURANOTICIA